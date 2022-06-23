EBSO başkanlığına adaylık için yola çıktık

ESİAD Yatırım Zirvesi'nin ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçimlerine aday olmak için yola çıktıklarını duyurdu. Karabağlı, "İzmir'de ilk kez yatırımcı ile sanayiciyi bir araya getirdiğimiz zirve tarihe geçti. Zirve ile 500 milyon dolarlık bir işlem hacminin ortaya çıkacağını öngörüyoruz" dedi. Karabağlı, EBSO başkanlığına adaylığı ile ilgili şunları söyledi: "Oda seçimleri ekim-kasımda yapılacak gibi görünüyor. Adaylık süreci iki aşamalı. İlk önce teveccüh edilirse meclis üyesi seçileceğiz, daha sonra başkan adayı olma hakkını elde edeceğiz. Yani burada aday adaylığı durumu söz konusu. 'Adaylık' demek çok doğru değil. Mevcut başkanımızın niyetinin olmadığı yönünde açıklamaları oldu. Aday adaylığım üzerine beklenti oluştu. Bir grup arkadaşımızla bunu görüştük. Heyecanımız, enerjimiz var. Biz yola çıktık. Başkan aday olur, başka birileri adaylar çıkabilir."



■ MERT ALPDÜNDAR

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