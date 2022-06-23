Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Piyasa fiyatlamaları makul seviyelere geldi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabı ve alınan tedbirlerle birlikte makro göstergelerle bağdaşmayan piyasa fiyatlamalarının yerini makul seviyelere bıraktığını söyledi. Merkez Bankası'nın açık veya örtülü takip ettiği bir kur hedefi bulunmadığını belirten Bakan Nebati, "Merkez Bankası döviz piyasasının sağlıklı çalışması amacıyla gerekli önlemleri alıyor. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi, aşırı oynaklık durumlarında, piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edebiliyor" dedi.



■ HAZAL ATEŞ

DİĞER