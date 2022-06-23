  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Piyasa fiyatlamaları makul seviyelere geldi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Piyasa fiyatlamaları makul seviyelere geldi"

23.6.2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Piyasa fiyatlamaları makul seviyelere geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabı ve alınan tedbirlerle birlikte makro göstergelerle bağdaşmayan piyasa fiyatlamalarının yerini makul seviyelere bıraktığını söyledi. Merkez Bankası'nın açık veya örtülü takip ettiği bir kur hedefi bulunmadığını belirten Bakan Nebati, "Merkez Bankası döviz piyasasının sağlıklı çalışması amacıyla gerekli önlemleri alıyor. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi, aşırı oynaklık durumlarında, piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edebiliyor" dedi.

■ HAZAL ATEŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA