Memur ve emeklilerde yüzde 42,75 beklentisi

Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Memurlara yapılan zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Halen 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, zam oranı yüzde 40,25 olursa 6 bin 16 liraya, 2.5 puan ilave edilerek yüzde 42.75'e çıkarılırsa 6 bin 123 liraya yükselecek. Kesin rakamlar 4 Temmuz günü açıklamayla belli olacak.

EK İYİLEŞTİRME YAPILMASI DA GÜNDEMDE

ŞU ana kadar 5 aylık enflasyon belli olmuş durumda. Ocak -Mayıs enflasyonu yüzde 35,64 çıktı. Memurlara yüzde 28.14 fark oluştu. Temmuz zammı yüzde 35,14'e ulaştı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 3,77 çıkan Haziran enflasyonu tahmini de 6 aylık TÜFE'nin yüzde 40,75 çıkacağını gösterdi. Bu durumda memurların zammı yüzde 33.25 farkla yüzde 40.25'e ulaşacak. Aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 9 bin 16 liraya yükselecek. 6 yaş altı, 2 çocuklu, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 81 liraya yükselirken 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 699,71 liraya çıkacak. Ayrıca bir ek iyileştirme de bekleniyor. Ocak ayında toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı. Temmuz'da da aynısı yapılırsa zam yüzde 42,75'i bulabilecek. Bu durumda en düşük aylık 9 bin 177 lira olurken, 2 çocuklu ve eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 100, toplu sözleşme ikramiyesi 712,18 liraya yükselecek.