Narenciyede altın yıl olacak

Türkiye'ye 2021 yılında 935 milyon dolar döviz kazandıran Narenciye sektöründe, 2022 yılında 1 milyar dolar barajını geçmek için yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Narenciyede "altın yıl" olması için çalışacaklarını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Narenciye ürünlerimizin kaliteli ve katma değerli ihraç edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla üreticilerimize desteklerimiz artarak sürecek" dedi.



2 BİN 500 TUZAK

Coğrafi işaret alan dünyaca meşhur Köyceğiz portakalı, Akdeniz meyve sineği zararlısından Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağışladığı 2 bin 500 Akdeniz meyve sineği tuzağı sayesinde korunacak. Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran narenciye ve şeftali ürünlerinde Akdeniz meyve sineğinin oluşumunu önleyen tuzakların dağıtımı için Köyceğiz, Hamitköy Mahallesinde tören düzenlendi. "Portakal, Limon ve Nar üretimi Muğla'da çok öne çıkıyor" diyen Hayrettin Uçak, "Köyceğiz portakalının coğrafi işaret almasına çok sevindik" diye konuştu.



ATIK TOPLAMA SİSTEMİ

Tarımsal ilaç atıkları için 13 ilçede 456 noktada atık toplama sistemi kurduklarını anlatan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Atıklarımızı derelere doğaya karışmadan bertaraf ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gıdalar tüketmesi için biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini artırmamız gerekiyor" dedi. Önce pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının girdi maliyetlerinde anormal artışlara yol açtığına dikkati çeken Saylak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ula, Dalaman, Köyceğizli üreticilerimiz Sakaraltı Üretici Birliği çatısı altında bir araya geldikleri takdirde ortak satın alma ve pazarlama yapabilir. Tarım ve Orman Bakanlığımız da her türlü desteği verir. Girdi maliyetleri düşer, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinde de ortak hareket edebilmek başarılı sonucu doğurur." Törende konuşan üretici Turgut Özdemir, Akdeniz meyve sineği tuzağını bahçelerinde kullandığını yüzde beş yüz fayda sağladığını, hastalıktan bahçesini koruduğu gibi ilaç masrafından da kurtulduğunu aktardı.

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