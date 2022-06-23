Şirketler uygulamayla bir adım öne geçecek

Ülkemizde de giderek yaygınlaşan sürdürülebilir finans, iş ve yatırım kararları alırken finansal ve mevzuatsal risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili unsurları dikkate alma sürecini ifade ediyor. Bu amaçlara ulaşabilmek için yıllık 2,5-3 milyar dolar civarında yatırım ihtiyacının bulunması başta bankacılık olmak üzere tüm finans sektörüne büyük sorumluluk yüklüyor. Borsa İstanbul'in BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlere performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı vermektedir. Türkiye'nin karbon ayak izinin düşük olması ve Türk ihraç ürünlerinin üzerindeki 'green' etiketi AB'ye olan ihracatımızı önemli derecede artıracaktır. Sürdürülebilirlik ve iş dinamiklerini birlikte ele alan, paydaş katılımı ile kapsayıcı bir yönetim modeli geliştiren şirketler, yeni dönemde rekabette bir adım öne geçecektir.

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