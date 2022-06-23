Sürdürülebilir tarımla verim, istihdam artıyor

Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi önemini giderek artırıyor. İnsanlar için kaliteli ve yeterli miktarda gıdanın, doğa ile uyumlu olarak ve sürdürülebilir ölçütlerle üretilmesi anlamına gelen sürdürülebilir tarım uygulamaları sayesinde, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve onlara zarar verilmemesi amaçlanıyor. Çünkü özellikle endüstriyel tarım uygulamaları, fazla üretim ve kazanma hırsı ile şimdiye kadar doğa çok tahrip edildi.



İLKELERİ BELİRLENDİ

Sürdürülebilir tarım uygulamaları belli bir disiplin içinde yürütülmesi gerektiğinden onun için bazı ilkeler belirleniyor. Bu ilkeler şunlar:

● Kaynaklar verimli ve etkili bir biçimde kullanılmalıdır.

● Tarımsal sulamada aşırı kaynak tüketiminden kaçınılmalıdır.

● Gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin toprağı bozması engellenmelidir. Yani erozyon gibi yıkıcı etkiye sahip olayların önüne geçilmelidir.

● Bu yöntemlerle üretilmiş olan gıdaların ne ekolojik dengeye ne de insan sağlığına zararlı etkileri olmalıdır. Ayrıca bu gıdalar doğal yaşama zarar da vermemelidir.

● İlkeler doğrultusunda sürdürülebilir tarım uygulamaları teknolojik olanakları en etkili biçimde kullanıp gıda maddesi üretimi ve ekonomik dengeye katkıda bulunmayı hedefleyen bir yöntemler bütünü olarak ele alınmalıdır.

İKLİMİ DE ETKİLİYOR

Dünyada nüfus hızla artıyor. Bunun tam tersi olarak azalan doğal kaynaklara ulaşımda sorunlar da artışa geçti. Bu şartlarda çevrenin doğal yapısını hesaba katmayarak sürdürülen ekonomik faaliyetler, küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor. Bu ekonomik faaliyetlerden biri de tarımsal üretim. Tarımsal üretimdeki yanlış teknikler, küresel iklim değişikliğini de olumsuz etkiliyor. Bu yüzden sürdürülebilir tarım uygulamaları global çapta gündeme gelmiş ve insanlığın bu alana ilgisi gittikçe artmıştır. Gıda maddelerine uygun maliyetlerle ulaşabilmek dünya genelindeki eşitsizlikleri de giderecektir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile topraktaki verim artacak bu da nesli tükenme tehlikesi altında olan bitki ve hayvan varlıkları üstünde olumlu bir etkiye yol açacaktır.

HOLLANDA ÖRNEK ÜLKE

● Sürdürülebilir tarım sayesinde, küçük alanlardan en yüksek verimin alınması sağlanabilir. Buna en güzel örneklerden biri Hollanda'dır.

● Sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulandığı yerlerde çevredeki bitki ve hayvanlar için de yaşam alanı oluşur. Bu sayede ekosistem olumlu bir şekilde kendini yenilemeye başlar. Verimli hale gelmiş olan topraklar hem hayvanlara yaşam alanı olacak hem de tarımsal üretimin verimliliğini artıracaktır.

● Toprak, senelerce kullanılarak verimli hâle getirilebilir. Sürdürülebilir tarımla doğay yöntemlerle toprak canlandırılır ve verim artırılabilir.

● Sürdürülebilir tarım hem global hem de bölgesel olarak gıda gereksiniminin teminine zemin hazırlamaktadır. Bu uygulamalarda bol bol hasat yapma imkânı olduğundan, gıdaya ulaşma sıkıntısı da tümüyle yok edilebilir.

● Sürdürülebilir tarım ilkesini benimsemiş olan çiftliklerin olduğu yerlerde daha fazla çalışana ihtiyaç olacağı için bu uygulamalar istihdama da katkı sağlayacaktır. Bu, işsizlik düzeyinin azalması için de önemli bir adım olacaktır.

