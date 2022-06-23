Tüm atık toplayıcılara kimlik kartı verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Kamuoyunda "kâğıt toplayıcıları" olarak bilinen ve herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapan kişilerle ilgili yayımlanan genelge kapsamında atık toplayıcılar statü kazanabilmek için belediyelere başvuracak. Başvurusu kabul edilen toplayıcılar Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" verilecek. "Atık Toplayıcıları" konulu genelge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yayımlandı. Buna göre atık toplama işi yapanlar faaliyet gösterdikleri yerin belediyesine başvuruda bulunacak. Belediyeler ise hukuka uygunluğu açısından 18 yaş ve üzeri şahısların başvurularını değerlendirmeye alabilecek. İlgili ilçede atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olanların olacak ve toplayıcı şahıs, kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçede atık toplama işi yapamayacak.

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