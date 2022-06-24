Bodrum’da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan araca ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpü ile yapsa da yangın sönmedi. Bir süre sonra Çırkan Mahalle Muhtarlığı tankeri ile araca müdahale edilerek alevler büyük ölçüde söndürüldü.