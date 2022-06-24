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Haberler Ekonomi Bodrum'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

Bodrum'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

24.06.2022, 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 10:10

Son dakika edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Sokak'tan Alparslan Türkeş Bulvarı'na giren Azime S. idaresindeki 06 DV 5035 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Bodrum’da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

Aracı durduran sürücü, dışarı çıktı. Bir anda yanmaya başlayan araç, adeta alev topuna döndü.

Yangını gören sürücüler, yanan otomobilin yanından geçmemek için caddeden geri dönerken kimi sürücülerin ise alev alev yanan otomobilin yanından geçtikleri görüldü.

Bodrum’da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yanan araca ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpü ile yapsa da yangın sönmedi. Bir süre sonra Çırkan Mahalle Muhtarlığı tankeri ile araca müdahale edilerek alevler büyük ölçüde söndürüldü.

Bodrum’da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

Daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldı.

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