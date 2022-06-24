Bodrumlu otelcilerin Avrupalı turist sevinci

Pandemi sonrası tüm yasakların kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum, yabancı turist akınına uğradı.

Yeni turizm sezonunda özellikle yurt dışından turist artışı gözlendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 50 bine yakın turistin gelmesiyle yüzde 19,30 oranında artış yaşandı. İrlanda'dan gelen turist sayısı da yüzde 105 arttı" dedi.

YÜZDE 30 ARTIŞ GÖZLENDİ

Ukrayna'daki savaş nedeniyle otel rezervasyonlarında düşüş yaşandığını belirten Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin ise buna rağmen 2021 yılına göre doluluk oranlarının yüzde 30 yükseldiğini kaydetti. Bodrum'un uluslararası bir destinasyon olarak ilgi görmeye devam ettiğini dile getiren Girgin, özellikle İngiltere ve merkez Avrupa'dan gelen talebin sezon beklentilerini yükselttiğini vurguladı. Girgin şunları söyledi: "Sezon yüksek bir taleple başladı. Charter uçuşların azalması başta Antalya olmak üzere Bodrum'u da etkiledi. Bu durum oteller arasındaki rekabeti de artırdı. Lüks oteller ise yine talep görmeye devam ediyor. Orta segmentteki oteller ve tesisler ise olumsuz etkilendi." İÇ piyasadaki hareketliliğin artacağını belirten Girgin, "Tatil planlayanlara erken rezervasyon konusunda acele etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu rakamla artacak" dedi.

TOLGA TEKİN