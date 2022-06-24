Emekliye yüzde 50 zam gündemde

Milyonlarca emekli ve çalışan 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisini beklerken, normal temmuz ayı artışlarının dışında bir de ek refah artışı beklentisi oluştu. Ocak ayında taban maaş ve toplu sözleşmeler için getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı belirtiliyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun belli olmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışının gündeme geleceği ifade ediliyor.

SEYYANEN ARTIŞLA YÜKSELECEK

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. 2,5 puan artışıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artış oranı yüzde 42,25'e çıkacak. Taban maaşın ise 13 milyar liralık yıllık maliyete göre 4 bin liraya yükseltilmesi söz konusu olacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 40,75 olan enflasyon artışının yüzde 50'e çekilmesi de gündemde.

ASGARI ÜCRET 5 BIN 300 LIRAYI GEÇECEK MI?

EK zamlar konuşulurken gündeme gelen bir başka konu ise asgari ücret. Bu konuda da bir güncelleme yapılması beklenirken Ankara'da görüşmeler devam ediyor. Asgari ücrete bir güncelleme yapılabilmesi için komisyonun toplanması gerekiyor. Komisyon ise 15 kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Yapılacak bir değerlendirme sonunda burada da artış söz konusu olabilecek. Burada prim kesintisinin kaldırılması, 6 aylık enflasyon oranı ve yıllık enflasyona tamamlama gibi üç formül üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yapılacak bir artış aslında tüm çalışanların maaşlarını da doğrudan etkileyip yukarı çekecek. Bunun yanında asgari ücrete göre belirlenen ödeme rakamlarının da yükselmesi söz konusu olabilecek. Prim kesintisi işçi maaşında 751 lirayı bulurken işverende ise 800 lirayı geçiyor. Bu formül işlerse 1500 TL'lik bir artış için alan oluşacak.

6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılırsa yüzde 40'a göre bu kez rakam 5940 lirayı bulacak.Yıllık enflasyona tamamlama durumunda ise yüzde 25 artış ile yılbaşında yapılan yüzde 50 oranındaki zam yüzde 75'e tamamlanacak. Bu durumda 5300 TL'yi geçen bir net asgari ücret ortaya çıkacak.

FATİH ŞENDİL