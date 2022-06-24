“Enflasyondaki kur baskısı azalacak”

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini söyledi. Bakan Nebati, 1 trilyon 81 milyon liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi.84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bakan Nebati, ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Nebati, ek bütçenin ayrıntılarını şöyle açıkladı:MEMURA, emekliye zam, çalışana prim, evde bakım, ucuz gaz, elektriğe 452.5 milyarlık ek ödenek * 216.9 milyar lira memura zam ve sosyal güvenlik primlerine aktarılacak.EMEKLİ aylığında artış, sağlık giderlerine 154 milyar ek kaynak, ucuz elektrik, doğalgaz için 134.5 milyar lira aktarılacak * Evde bakım, 65 yaş üstü, engelli aylığına 44.8 milyar lira verilecek. * Tarıma destek için 37.1 milyar lira, kur artışına karşı korumaya 40 milyar lira aktarılacak. ■ HAZAL ATEŞ