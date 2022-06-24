“Genç Çiftçi Projesi” ile arı kovanı sayısını 150’ye çıkardı

VAN'IN Çatak ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 40 kovanla arıcılığa başlayan Aysel Bayda, zamanla arı sayısını 150 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere bal satıyor. 1800 rakımlı Atlıhan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 41 yaşındaki Bayda, 7 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Başvurunun kabul edilmesiyle Bayda arıcılığı meslek edindi.

Katkısız ve şekersiz bal üretimi yaptıklarını, geçimlerini de bununla sağladıklarını belirten Bayda, şunları kaydetti: "Arılara bakmayı çocuklarıma da öğretiyorum. Kendi müşterilerimiz var. Balı çok beğeniyorlar, sürekli bizden alıyorlar. Antalya, İzmir, İstanbul ve Adana'ya da bal gönderiyoruz. Devletimiz çok güzel işler yapıyor. Baldan elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutuyor, aileme bakıyor, mutfak masraflarımı karşılıyorum. Devletimizden Allah razı olsun." Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da "Üreticimizin bu azmi hem projenin başarısını hem de kadın eliyle tarımın ve hayvancılığın daha da ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Üreticilere desteklerimiz devam edecek." dedi.