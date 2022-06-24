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Haberler Ekonomi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

24.06.2022, 09:46

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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