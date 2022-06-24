KOSGEB’den hibe ve faizsiz kredi müjdesi

Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği milyonlarca vatandaşın gündeminde. Küçük ve orta boy firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artmasında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) mobilya sektörüne de destek verecek. KOSGEB bu amaçla "Mobilya İmalatı Hibe Desteği"ni hayata geçirdi. Alınan bilgiye göre, mobilya imalatı desteği, mobilya üretip bu mobilyaları satmak isteyen girişimcilere verilecek.

ÜRETİM YAPMA ŞARTI

KOSGEB'in sağladığı mobilya imalat desteğine, hem beyaz eşya hem de diğer mobilyalar dahil olacak. Ancak hazır mobilyaları satmak için bir iş yeri açmak isteyen bireylere bu destek kredisi verilmeyecek. KOSGEB açıklamasında, "Destek, fabrikalarda kendi ürettiği mobilyaları satmak için bir dükkân açmak isteyen vatandaşlara verilmektedir. KOSGEB'den mobilya imalat desteği kredisini almak isteyen girişimci bireylerin, öncelikle hangi türden mobilya üretimi yapacağına karar vermesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada, mobilya imalat etmek isteyenlerin öğrenmesi gereken ilk konunun mobilya kodları olması gerektiğine dikkat çekilerek C-31 türü mobilyaların destekleneceği belirtildi.

KOSGEB mobilya imalat desteği almak isteyen vatandaşların, KOSGEB'den alabileceği hibe desteğinin en fazla 50 bin Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak, daha fazla desteğe ihtiyacı olanlar, aynı başvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebilir. Alınabilecek geri ödemeli faizsiz kredi üst limiti ise 100 bin TL'dir" denildi.

KOSGEB'in açıklamasında, şu noktalara dikkat çekildi: "Aranan şartlara uygun olan girişimciler, başvuru beyanlarını, ikamet ettikleri KOSGEB Hizmet Müdürlüğü'ne yapmalıdır. Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası sahibi olmak, KOSGEB Mobilya İş Planına sahip olmaktır. Bu destekte, mobilya iş planına sahip olmanız beklenmektedir." Mutfak dolapları ve buna benzer mutfak mobilyası imalatı, yatak imalatı KOSGEB tarafından destekleniyor. KOSGEB'den alınacak mobilya desteği, hem mobilyaların üretimini, hem de mobilya dükkanı açma masraflarını kapsıyor.

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI

Her girişimci, KOSGEB'in belirlediği kurumlardan uygulamalı girişimcilik eğitimi almak zorunda. Bir kurs niteliğinde olan bu 32 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayanlar, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanıyor. Öte yandan KOSGEB, genç girişimcilere de 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman sağlıyor. 29 yaşını aşmamış girişimciler, KOSGEB'e başvurarak destek alabiliyor.

ÜÇ YIL VERGI MUAFIYETI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından genç girişimcilere yönelik olarak 3 yıl boyunca vergi muafiyeti desteği de sunuluyor. Destekten faydalanan kişilerin, 3 yıl içinde işletmelerini kapatmaması gerekiyor. İşletmenin kapatılması durumunda, çalışılan süre zarfınca verilen ücret igili kuruluştan geri ödeniyor.