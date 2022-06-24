Otomotivi bırakıp karavan üretmeye başladı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine yerleştikten sonra devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde karavan üretimine başlayan Erman Erduran, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden aldığı siparişleri teslim etmeye hazırlanıyor. Eskişehir'de bir otomotiv firmasında yönetici olarak görev yapan Erduran, 2018'de sektörden ayrıldı. Daha önce karavanla tatile geldiği Kuşadası'nda kendi işini kurmaya karar veren Erduran, karavan üretimi için hazırladığı projeyi KOSGEB'e sundu. Projenin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 200 bin lira finansman yardımı alan Erduran, bu parayla karavan üretimi için iş yeri açtı. Türkiye'nin farklı bölgelerine karavan yapan Erduran, 6 kişiye de istihdam sağladı.

İSTİHDAMI SÜREKLİ ARTIRIYORUZ

Kendi işini kurmada devlet desteğinin önemine dikkati çeken Erduran, kısa zaman içerisinde bu kadar yol almasında KOSGEB'in birinci faktör olduğunu dile getirdi. Erduran, "Devlet imkanlarıyla çok güzel işlere imza attık. Daha da başaracağımıza inanıyorum. İstihdamı sürekli ileri taşıyoruz" dedi.