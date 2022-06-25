Emekliye, memura zam farkının üzerinde artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde bir maaş artışı yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız" dedi. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda geçen hafta işçi kesimi dün de işveren kesimi ile görüştüklerini belirterek yapılacak zammın gelecek hafta netleşeceği mesajını verdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun programına katılan Bakan Bilgin, Türkiye'nin yüzde 7'den daha fazla büyüyeceğini belirterek, "Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz, ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, emekli işçilerin de korunacağını ifade ederek, "Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Asgari ücrete zamla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Çalışanları destekleyecek, ailelerini dikkate alan sosyal politika yaklaşımını her aşamada uygulayacak bir anlayışı benimsiyoruz. Başka düzenlemeler de yapıyoruz" diye konuştu.

1 MİLYON İŞÇİYE İLAVE İKRAMİYE

YAKLAŞIK 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yapılacak. Kamuda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde kamu çalışanlarına ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

HAZAL ATEŞ