‘Hurdacı değil geri kazanımcıyız’

İzmir ve Ege Bölgesi'nde bini aşkın üyesi bulunan Ege Geri Kazanım Federasyonu (EGKF), hurdacılarla ilgili oluşan olumsuz algıyı yok etmek için mücadele başlattı. Faaliyetleriyle hem doğa ve çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını, geri dönüşümün Türkiye'nin önde gelen sektörleri arasında yer aldığını belirten Ege Geri Kazanım Federasyonu (EGKF) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Saygın, "Türkiye'nin yüzde 10'u geri dönüşüm sektöründen geçimini sağlıyor. Bizim en önemli ilkemiz şeffaflıktır. Federasyon olarak hurdacılarla ilgili olumsuz algıya son vermek için harekete geçtik. Üye firmalarımız kesinlikle çalıntı malları kabul etmemektedir. Üyelerimizde hırsızlık mallarının bulundurulduğuna yönelik algı var. Bunun için bize hurda mal getiren kişilerin isim ve kimlik bilgilerini alıyoruz. En ufak şüpheli durumda emniyet ve yerel yönetimlerle bağlantıya geçiyoruz. Ayrıca biz sadece hurdacı değil aynı zamanda geri kazanımcıyız" dedi.

BİZİM İÇİN HAMMADDEDİR

İzmir'de tüm geri dönüşüm firmalarının bir arada denetimli olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yer arayışına girdiklerini ifade eden Saygın, "Bir organize sanayide toplu halde bulunmak istiyoruz. Uygun yer bulunması için destek bekliyoruz. Kemalpaşa, Bornova, Torbalı, Menemen veya Aliağa bölgelerinde yer istiyoruz. Bize en az 1000 dönüm yer lazım. Bunun fabrika atıklarının toplanmasına da katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Metal, kağıt, akaryakıt, plastik ve PVC atıkları geri kazanım derneklerinin birleşmesiyle oluşan, 5 derneğe bağlı bini aşkın geri dönüşüm firmasının üst çatı kuruluşu olan federasyon, sektörde Ege'nin ilk sivil toplum kuruluşu olmasıyla dikkat çekiyor. Geri dönüşümcülerin topladığı kağıtlarla ağaçların kesimini ve ormanların yok olmasını engellediğini vurgulayan Saygın, şunları söyledi: "Atık olarak görünenler bizim için hammaddedir. Atıkları bizler sektör olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüşümcüler olmasaydı hammadde için ağaç kesilecek ithalat yapılmak zorunda kalınacak, doğa ve çevre zarar görecekti."

UYGUN KREDİ VE TESVİK BEKLİYORUZ

FEDERASYON olarak İzmir ve Ege'deki tüm valilik ve belediyelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Saygın, ""Geri dönüşümde kayıt dışına engel olmayı hedefledik. Bize getirilen malzemeleri evrak karşılığında teslim alıyoruz" dedi. Geri dönüşüm sektörünün milyon dolarlık işler yaptığına dikkat çeken Saygın, "Sadece metal, cam şişe, plastik kağıt değil herşeyin geri dönüşümü var. Bu anlamda yatırımcılarımızın, işletmelerimizin uygun kredi ve teşviklerle desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu. TOLGA TEKİN