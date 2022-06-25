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Haberler Ekonomi İzQ’da girişimcilikte ilk örnek iş birliği

İzQ’da girişimcilikte ilk örnek iş birliği

25.6.2022

İzQ’da girişimcilikte ilk örnek iş birliği
İZMIR'IN uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşmesini sağlamak hedefiyle kurulan 'İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi', ilk filizini verdi. İzQ İnovasyon Merkezi'nde bulunan, 60 binden fazla işletmeye alternatif ödeme çözümleri sunan PayTR ile İzQ Girişimcilik Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren Appricot Yazılım Ajansı, enerji sektörüne yönelik mobil bir uygulama için iş birliği yapacak. İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Hayalimiz iş dünyası ve girişimcilerin etkileşim içinde olmasıydı. Bunun ilk örneği gerçekleştiği için çok mutluyuz" dedi.
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