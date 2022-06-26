Akkuyu Santrali’nde kor tutucu da sahada

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesinin ek (pasif) güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan kor tutucu, sahaya ulaştı. Gemiyle Doğu Kargo Terminali'ne getirilen kor tutucu, 3'üncü ünitenin reaktör şaftındaki tasarım konumuna yerleştirildi. Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde hapseden kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor.

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