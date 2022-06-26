Asgari ücrette en hareketli hafta

Türkiye'de asgari ücrete artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken, zam oranının belirlenmesinde de en kritik haftaya giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini iletmişti.

KABİNE'NİN GÜNDEMİ

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in yarın yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin de önümüzdeki hafta oranın netleşeceğini belirtmişti. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Eğer memur ve emekli maaşlarındaki gibi ilk 6 aylık enflasyon baz alınırsa, asgari ücretin 6 bin liraya yaklaşması gündeme gelecek.