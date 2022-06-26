  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fransız devi Alstom’dan Türkiye’ye yatırım kararı

Fransız devi Alstom’dan Türkiye’ye yatırım kararı

26.6.2022

Fransız devi Alstom’dan Türkiye’ye yatırım kararı
RAYLI taşıt, metro ve tramvaylar için anahtar teslim sistemler ile sinyalizasyon ve tren kontrol teknolojileri sağlayıcısı olarak 70 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Alstom, hafif raylı sistemlerde Türkiye'de mühendislik merkezi kurmaya hazırlanıyor. Alstom Türkiye Genel Müdürü Volkan Karakılınç, Alstom'un Türkiye'de yatırım yapma kararı ve planları çerçevesinde ilk adımı, tüm bölgeye hizmet verecek, sinyalizasyon alanında özelleşmiş 'mühendislik merkezi' ile atacaklarını söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA