Fransız devi Alstom’dan Türkiye’ye yatırım kararı

RAYLI taşıt, metro ve tramvaylar için anahtar teslim sistemler ile sinyalizasyon ve tren kontrol teknolojileri sağlayıcısı olarak 70 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Alstom, hafif raylı sistemlerde Türkiye'de mühendislik merkezi kurmaya hazırlanıyor. Alstom Türkiye Genel Müdürü Volkan Karakılınç, Alstom'un Türkiye'de yatırım yapma kararı ve planları çerçevesinde ilk adımı, tüm bölgeye hizmet verecek, sinyalizasyon alanında özelleşmiş 'mühendislik merkezi' ile atacaklarını söyledi.

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