Hesabınızı büyükbaşta 65 TL küçükbaşta ise 62 TL’den yapın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kurbanlık satışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Palandöken, vatandaşları sahte para ve internetten alışverişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken eldeki paradan olunabileceğini söyleyen Palandöken, "Büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 lira hesaplaması var. Bunun altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. 500 kiloluk bir hayvanın ederi 35 bin lira civarındadır. 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli" dedi.