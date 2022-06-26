Siyanür borusu patlayan madene en üst ceza verildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 2010 yılından itibaren altın çıkarılan Çöpler köyündeki Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen madenine ait bir siyanür borusunda sızma meydana geldi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma komutanlığı tarafından oluşturulan bir ekip, bölgede inceleme yaparak numune aldı.

Yapılan incelemenin ardından çevre kirliliğine neden olan altın madenine "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı.