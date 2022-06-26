Temmuz zammında 3. formül ağır basıyor

Memur ve emeklilerin Temmuz zammı oranları peş peşe açıklamalarla netleşmeye başladı. Daha önce enflasyon zammı oranında artış beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Sosyal koruma ilave zammı yapacağız" açıklaması sonrası masadaki 3 olası formülden oran olarak en yüksek olanı ağır basmaya başladı.

YÜZDE 40,75 CEPTE

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35,64 olarak gerçekleşmişti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35,64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28,14'lük fark ile yüzde 35,14'e yükseldi. Geriye Haziran ayı enflasyonu kaldı. Son veri 4 Temmuz günü belli olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3,77 olmuştu. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 40,75 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 40,75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33,25 fark ile yüzde 40,25 olacak.

EK İYİLEŞTİRME VAR

Son olarak Temmuz ayında ek iyileştirmeler gündeme geldi. En düşük emekli aylığı Ocak ayında bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu rakamın Temmuz ayında 3 bin 500 - 4 bin liraya çıkması bekleniyor. İkinci iyileştirme de memur ve memur emeklilerinin maaşları için gündemde. Seyyanen zam formülü de masadaydı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına ilave puan konulması, ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi söz konusu. 2,5 puan artışla memur ve memur emeklilerinin toplam artış oranının yüzde 42,25'e çıkacağı konuşuluyordu. Taban maaş ise 13 milyar liralık yıllık maliyete göre 4 bin liraya yükseltilebilecek. Bunun yanı sıra, refah artışı formülleri de gündemdeydi. Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla birlikte, bu artışın da yansıtılacağı kesinleşmiş oldu. Son refah artış formülü, 'Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış' şeklindeydi. 40,75 civarındaki enflasyon zammına seyyanen zam ya da refah artışı adı altında sosyal koruma zammının yapılmasıyla toplam zam oranının yüzde 50'ye yakın olabileceği formül gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin'in Kabine'de yapacağı sunumun ardından konunun netlik kazanması bekleniyor.