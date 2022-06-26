Türk Lirası ve Borsa değerlenecek

Döviz ve altında uluslar arası piyasalarda yaşanan düşüşün ardından, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den kritik bir uyarı geldi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) 28 yıl sonra yaptığı faiz artışı kararının piyasalarda yarattığı etkinin normal olduğunu belirten Memiş, daha önce Haziran ayı sonlarına doğru 17.30 TL seviyelerindeyken Dolar bozdurulması yönünde uyarı yapmıştı.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK'

Altın ve diğer yatırım döviz emtialarının Temmuz ayı içinde daha da düşeceğini belirten İslam Memiş, "Önümüzdeki günlerde Dolar'daki kur seviyesinin 16.30 ile 16.70 arasında olmasını bekliyorum. Ancak sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay ya da en geç Ağustos ayı içinde açıklamasını beklediğim büyük ekonomik paketle birlikte altın ile dövizde büyük düşüş olabileceğini şimdiden görüyorum. Ben kendi sosyal medya hesaplarımda bile 17.20'den Dolar bozdurduğumu ifade etmiştim.

BDDK'nin aldığı kararla Dolar kurunda bir gecede yaklaşık yüzde 5 gibi düşüş oldu. Şimdi bir yatırım uzmanı olarak kişisel düşüncem ve tavsiyem, borsa yatırımı. Önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcı akın edecek. Türkiye'ye çok sıcak para girmesini bekliyorum. TL ve Borsa değer kazanacak" diye konuştu.

SON TAHMINI DE TUTTU

FED'İN faiz kararı sonrası İslam Memiş rakam vererek doların 16 lira seviyelerine geri geleceğini savunmuştu. BDDK'nın şirketlerin elinde Dolar varken Türk Lirası ile kredi kullanma yasağı getirmesi, bir gecede Dolar kurunu yüzde 5 oranında indirdi. Böylece Memiş'in Dolar kurundaki düşüş tahmini de tutmuş oldu.

'OPERASYON SÜRECİ VAR'

Haziran ayında FED merakla beklenen faiz kararını açıklayarak, 28 yılın en sert faiz artışı olan yüzde 75 baz puanlık bir yükseliş açıklamıştı. FED'in kritik kararı sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirterek altın ve dolar için düşüş rakamlarını vermişti. Açıklanan yeni ekonomik paket ve alınan tedbirlerle altın ve Dolar'ın gerileceğini söyleyen Memiş, "Dolar TL kurunda 16 lira en fazla, gram altın ise 950'yi bekliyor olacağım" ifadelerini kullanmıştı. ■ FATİH ŞENDİL