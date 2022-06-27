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Haberler Ekonomi 15 milyarlık destek için başvurular bugün başlıyor

15 milyarlık destek için başvurular bugün başlıyor

27.6.2022

15 milyarlık destek için başvurular bugün başlıyor
Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletirken, milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor. Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak. Türkiye Aile Destek Programı'ndan mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da faydalanacak. Hane başına 12 ay boyunca 450 lira ile 600 lira arasında ödeme yapılacak.

■ FATMA GÖKSU/ANKARA
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