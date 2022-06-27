Asgari ücret 5 bin 986 liraya yükselebilecek

Milyonlar çalışan asgari ücrete yapılacak artış rakamını beklerken, 6 aylık enflasyon formülü gündeme geldi. Artışın bir kısmının devletin prim desteğiyle karşılanması da masada yer alıyor. Kararın kısa bir süre içinde açıklanması beklenirken; yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi etkileyecek. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz." dedi. Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi. Arslan, şunları kaydetti: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanlarını değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor." dedi. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette yapılacak olası artıştan doğacak maliyetin, kamunun vereceği katkılar ve özel sektörün kaynak aktarımıyla iş birliği halinde telafi edilebileceğini söyledi.



KOMİSYONUN KARARI

Asgari ücrete ara zammın Temmuz'dan itibaren mi, yoksa sonbahar aylarından itibaren mi uygulanacağı Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyon, Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücreti belirleyebileceği gibi, yeni ücret 2022'nin sonuna kadar da uygulanabilecek. Asgari ücrete 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması üzerinde duruluyor.

PRİMLERİN YARISINI DEVLET ÜSTLENEBİLİR

OCAK-MAYIS enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini ise yüzde 3.77 çıktı. Bu tahmine göre, enflasyon ilk 6 aylık yüzde 40.75'e, yıllık yüzde 76.60'a ulaşabilecek. Ara zam için 6 aylık enflasyon formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 40.75 artışla 4 bin 253 liradan 5 bin 986 liraya çıkabilecek. Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılırsa da asgari ücret yüzde 26.10 (76.60-50.50) artacak. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 363 lirayı bulacak. Temmuz'da da bir prim desteğinin verilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi, oluşacak farkın işveren tarafından asgari ücrete yansıtılması formülü konuşuluyor.