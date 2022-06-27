Aydın inciri ve kestanesi oda ve borsaya ödül getirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kentin inciri ve kestanesine Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alan Aydın Ticaret Odası (AYTO) ile Aydın Ticaret Borsası (ATB) başkanlarını plaketle ödüllendirdi. TOBB'un 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kendilerine takdim ettiği plaketle onurlandırıldı. Ülken, kendisine takdim edilen plaketin Aydın'ın başarısı olduğunu söyledi. ATB'den de konuyla ilgili açıklama yapıldı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER