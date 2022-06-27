Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tarih belli oldu mu?

Emeklinin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Yılda 2 kere dini bayramlarda verilen ikramiyenin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli mi? İşte merak edilenler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı için de emekli ikramiyesi tutarının 1100 TL olması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.



Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.