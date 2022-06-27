‘Fotoğrafçı esnafımız uygun kredi bekliyor’

İzmir Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yavuz, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu.

Fotoğrafçı esnafının taleplerini ve oda olarak gerçekleştirecekleri projeleri Yeni Asır'a açıklayan Yavuz, "Bizim beklentimiz şu; fotoğrafçılıkta kullanılan ürünlerin hepsi yurt dışından geliyor. Biz dövizin artık sabitlenmesi gerektiğini düşünüyor, fiyatların uzun vadede dengeye kavuşmasını istiyoruz. En önemlisi de esnafın vergi ve SGK borç yükünün hafifletilmesi talebimizdir.

Üyelerimizin borç ödemeleri için düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanmasını istiyoruz. Böylece esnafın sıkıntıları giderilecektir" diye konuştu.



MALİYETLER YÜKSELDİ

-Son genel kurulda bir dönem için daha başkan seçildiniz. Üyelerin yaşadığı sorunlar neler? Hangi çözümleri getireceksiniz?

- 2025 yılına kadar odaya hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir önceki dönem dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran bir Kovid belası vardı. Bu dönemde çoğu işimiz maalesef yarım kaldı, esnaf için gerçekten zorlu bir süreçti. Özellikle kirada olan oda üyelerimiz zor durumda kaldı.

Bütün dengeler bozuldu.

Korona sürecinde en mağdur olan esnaf grubu dükkanı kendi mülkü olmayan esnaftı.

Kiraları ödemekte zorlandı.

Bazı dükkan sahipleri bu durumu fırsat saydı ve daha yüksek kiralar istedi. Bu dönemde esnaflar, icralık dahi oldu. Şu anda da sıkıntı var.

Pandemi sürecinden gelen birikmiş borçları var. Sadece fotoğrafçılar odası değil bütün odalar esnafa destek olmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Pandemi sonrasında esnafımız kendini toparlama sürecine girmişken, dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik gelişmeler de problem yarattı.

Bir anda maliyetler ciddi şekilde arttı. Bu yüzden İzmir'de planladığımız fuarı yapamadık.

Şu anda fotoğrafçı esnafı olarak sezonda ne yaparız diye düşünüyoruz.



FIRSATÇILIK YAPILIYOR

- Peki bu dönemde esnaf için neler yapılması gerekiyor?

- Önümüzdeki dönemde bir kere esnafın moralini düzeltmemiz gerekiyor.

Bunun için eski birlik, moral gecelerimizi, etkinlik ve fuarlarımızı tekrar başlatmamız lazım. Bunların yapılması için çabalayacağız. Lakin bunları yapmak için sezonun geçmesini bekleyeceğiz. Süreçte sıkıntılar var. Döviz ve akaryakıt artışları bizi de etkiliyor.

Bir de döviz yüksek iken aldığınız ürün döviz düştüğünde düşmüyor. Aksine daha da artıyor. Hem döviz yükselirken hem de düşerken fiyatı artıyor. Burada da biraz fırsatçılık var diye görüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler motivasyonu artıracaktır.

ESNAF MÜZESİ KURACAĞIZ

-Oda olarak önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?

Bizim beklentimiz döviz fiyatlarının uzun vadeli bir dengeye oturması. Üyelerimizin vergi ve SGK borçlarını ödeyebilmeleri için düşük faizli, uzun vadeli kredi kullanmaları sağlanmalı. Gönlümüzden geçen projelerimizi hayata geçireceğiz.

Fakat bizler 128 oda arasında üye sayısı düşük odalar arasında yer alıyoruz. Bu da belli güçlüklere neden oluyor ama yapmak istediklemiz çok. Örneğin bir müze hayal ediyorum. Bu bir esnaf müzesi olacak ve her odanın o müzede yeri olacak. İzmir Fotoğrafçılar Odası'nın kendine ait bir işletmesinin olması gerekiyor. Bunları hayata geçirmek için çalışıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ