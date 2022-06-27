İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi'nden 159 firma yer aldı. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi, listede en çok firması bulunan ikinci bölge oldu. İzmir, 82 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Denizli 29, Manisa 24, Aydın 6, Balıkesir, Kütahya ve Muğla'dan 6'er firma, Uşak'tan ise 2 firma listeye girdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı değerlendirmede Ege Bölgesi'nin listede güçlü konumunu koruduğunu ifade etti.

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