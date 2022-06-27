Memur ve emeklinin beklentisi artıyor

Memur ve emekli maaşlarına TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verisine göre zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi. 40,75 dolayındaki enflasyon zammına seyyanen zam ya da refah artışı altında sosyal koruma zammının yapılmasıyla toplam zam oranının yüzde 50'ye çıkarılması formülü öne çıktı.



EKSTRA YÜZDE 7 ARTIŞ

Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu. 2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraydı.



Yüzde 40'lık zam kapsamında 2 bin 571 liralık bir farkla en düşük memur maaşı 9 bin liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 4 bin 289 liraydı. Bin 715 liralık bir artışla 6 bin 4 liraya çıkacak. Bin 316 liralık bir fark alacak 2000 yılı öncesi işçi emeklisinin maaşı ise 4 bin 608 liraya yükselmiş olacak. Bağ-Kurlularda ise en düşük maaş 3 bin 500 liraya yükselecek.

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