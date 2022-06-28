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Haberler Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

28.06.2022, 09:08

Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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