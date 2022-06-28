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Haberler Ekonomi Bodrum'da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

Bodrum'da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

Bodrum'da bulunan Gümbet koyunda iskeleye bağlı bir motoryatta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bazı tekneler bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Milyonlarca liralık motoryat, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

28.06.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 09:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 metre uzunluğundaki bir motoryatta yangın çıktı. Alev alev yanan motoryat, denizden ve iskeleden yapılan yoğun müdahaleyle saatler sonra kontrol altına alındı.

Bodrum’da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

Gümbet iskelesinde 23 metre uzunluğunda 25 milyon değerindeki bir motoryatta elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden gemiciler, kendi imkanları ile söndüremeyince yakındaki teknedekilerden yardım istediler.

Bodrum’da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

O esnada büyüyen yangın, tüm tekneyi sardı. Alev alev yanan yat için çok sayıda itfaiye ekibi ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. Ekipler alev alev yanan yatı hem denizden hem de iskeleden söndürmeye çalıştı. Sert rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Bodrum’da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

Yangının başka teknelere sıçramaması için büyük çaba harcandı, yakındaki tekneler iskelen alınarak güvenli bölgelere götürüldü. Motoryatta patlama yaşanma ihtimaline karşı iskeledeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Bodrum’da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

Yattaki yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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