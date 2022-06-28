Bodrum’da yangın paniği! Milyonluk yat alevlere teslim oldu

O esnada büyüyen yangın, tüm tekneyi sardı. Alev alev yanan yat için çok sayıda itfaiye ekibi ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. Ekipler alev alev yanan yatı hem denizden hem de iskeleden söndürmeye çalıştı. Sert rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.