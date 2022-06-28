Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 25 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında; detayları belirtilen 7 (yedi) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 3 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı 3 (üç), Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır." ifadelerine yer verildi.