EBSO’da Yorgancılar tekrar aday oluyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) başkanlığı görevini sürdüren Ender Yorgancılar, önümüzdeki dönem aynı göreve tekrar aday olup olmayacağı ile ilgili ilk kez konuştu.

'BÜYÜK BİR GURUR'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı EBSO Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Yorgancılar, "3 dönem başkanlık yaptım ve ailem bana yeter demişti. Ancak İzmir'de son 4 sene attığımız imzalara projelere baktığımda büyük bir gurur duyuyorum. Bu iş ekip ve birlik işi. Bu birlikteliğin devam etmesi için ben adaylığımı tekrar açıklıyorum" diye konuştu. Meclis toplantısına katılan Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir'e okul müjdesi verdi. Hisarcıklıoğlu, "İzmir'de bulunan 7 sanayi bölgemize 7 tane daha okul kazandıracağız. İnşallah eğitime yapacağımız yatırımlar ile Türkiye'de kazanacak. İzmir'in 7 ilçesinde okul yapacağız ve umarım sizlerle birlikte açması da nasip olur" diye konuştu. ■ MERT ALPDÜNDAR