Finansal istikrar tedbirleri sürecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla birlikte, haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar/TL paritesinde sabah saatlerinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi.

KARARLILIK MESAJI

Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü. Gün içerisinde bu sert düşüşün ardından yukarı yönlü bir hareket izleyen döviz kurları, öğleden sonra tekrar düşüşe geçti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşandı. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK tarafından alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak piyasalara bir kararlılık mesajı verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde, BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran'da attığımız adımların bir devamıdır. Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

YENİ YAPILAN DÜZENLEME KREDİ İSTİSMARINI ÖNLEYECEK

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir konut için kullanılacak konut kredisinin 10 milyon ile sınırlandırılması yönünde karar aldı. Sektörün uzmanları, alınan bu kararın kredilerde yapılan istismarı önleyeceğini ifade etti. Konuyu değerlendiren gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım, "A sınıflarında 2 milyon liraya kadar olan konut kredilerinin yüzde 90'ı, 2 milyon ile 5 milyon lira arasındakilerin yüzde 70'i, 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasındakilerin ise yüzde 50 olarak konut kredisi olarak kullanılabilecek. 10 milyon lira üzerinde konut kredisi kullanamıyorsunuz. Biz bu düzenlemenin kredileri istismar edenler olduğu için çıktığını düşünüyoruz. Kredi çeken o parayı alıyor dolara çeviriyor ya da başka bir işinde değerlendiriyor. Böyle bir uygulama yerinde oldu" diye konuştu. Kayım, geliri olmayanlara ya da asgari ücret alan kiracılara 'kira desteği' yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.