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Haberler Ekonomi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

28.06.2022, 09:06

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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