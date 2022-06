Taksicilerin gündeminde tarife değişikliği yok

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan akaryakıt fiyatları sonrası yeni fiyat tarifesinin gündemde olup olmadığı konusunda açıklamada bulundu. En son 3 ay önce fiyat ayarlaması yaptıklarını hatırlatan Anık, "Şu an beklemedeyiz. Önce önümüzü göreceğiz. Yükselme devam mı edecek yoksa bir durağanlaşma mı olacak, ona göre hareket edeceğiz. Şu an gündemimizde yeni fiyat tarifesi yok. Vatandaşın da alım gücünü düşündüğümüzde zam yapmak çare değil. Anacak akaryakıt fiyatı yukarıya çıkarsa buna mecburuz. Şu an düşünmüyoruz ama bu süreç ne kadar sürer bilemiyoruz" dedi.

'VERGİLERDE İNDİRİM OLMALI'

3 ay önce taksimetre ayarı yaptıklarında akaryakıt fiyatının 21 TL olduğunu hatırlatan Başkan Anık, "Aradaki farka baktığımızda, litre başına 9 TL gibi bir zam gelmiş oldu. Lastik, yedek parça, tamir giderlerine de zamlar geldi. Sektör olarak önümüzü görememek çok büyük bir sorun. KDV ve ÖTV konusunda mutlaka indirim yapılması lazım. Yeni fiyat ayarlamasının sürekli yapılması halinde yolcu kapasitesi düşüyor. O zaman da gittiğiniz yerden boş dönüyorsunuz. Taksicinin para kazanabilmesi için günde 20 işe gidiyorsa en az 10 tanesinde dönüş yolcusu alması lazım. Vatandaş mecbur kaldığı için taksiye binmemeli. Rahat ve uygun olduğu için de taksiye binebilmeli" ifadelerini kullandı.

'ARAÇ ALIMINDA ÖTV FAZLA'

Taksici esnafının araç alımında yüzde 45 oranında ÖTV ödediğini de hatırlatan Anık, minibüsçü ve servisçilerin ise yüzde 4 ile yüzde 8 arasında ÖTV ödediğini belirtti. Makul bir ÖTV'nin uygulanmasını talep eden Celil Anık, "Aksi takdirde araçlarımızı yenilememiz mümkün değil. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da biliyoruz ama çare bulmak zorundayız. Yenilenmesi gereken çok sayıda araç var ama bu şu an mümkün değil. Biz bu konuda ısrarcıyız" açıklamasını yaptı.

'TAKSİ İHALESİNE SERH KOYDUK'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda çıktığı taksi plakası ihalesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Anık, bu konuda alınan karara İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak şerh düştüklerini açıkladı. Anık, "Bizim raporumuza göre 25-30 gibi bir araç ihtiyacımız gözüküyordu. İzmir'de 1991'den beri hiç plaka ihalesi yapılmadı. Bu süreçte sadece taksi dolmuşlar aramıza katıldı, o kadar. Ben bu sene arkadaşlarıma plaka ihalesi yok, dedim. Doğrudur. Arkadaşlar da bana, siz yok dediniz ancak yapıldı diyor. Biz 2021 için 25-30 araca ihtiyacımız var dedik. Ancak sonraki gelişme sonucu, metropol dışı 19 ilçeye de 111 plaka verildi. Bu sene de ihtiyacımız vardı. Biz de 'yıl sonu vereceğinize şimdi verin, arkadaşlarla bütünlük sağlansın' dedik. 2021 ile 2022 birleşti 89-90 plaka ihale edildi. Biz böyle konuştuk ancak bu kadara yine şerh koyduk, plaka ihtiyacımız yok diye" ifadelerini kullandı.

'HAFTADA 7-8 KORSAN ARAÇ KAPATILIYOR'

BAŞKAN Celil Anık, korsan taksicilerle ilgili de konuştu. Korsan taksicilerin internet siteleri ve sosyal medyada ilan verdiğine dikkat çeken Anık, "Taksi fiyatları arttığı zaman korsan taksiciler fırsatı değerlendirmek istiyor. Sosyal medyada ya da site açarak ilanlar veriyorlar. Bunlar yasal değil. Bunu yapanların zaten araçları kapatılıyor ve para cezaları ödüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bu konuda iyi bir çalışma yapıyor. Haftada en az 7-8 araç kapatılıyor. Her ay kapatılan araç sayısı 40'ın altına düşmüyor. Vatandaşların da dikkatli olması lazım. Özel bir araçla kaza yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani astarı yüzünden pahalı olur" dedi.