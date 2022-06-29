Bakan Nebati: Türk Lirası’yla iş yapın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması gibi kararların geçici olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, "Firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paraları alıp gidip bu parayla döviz alma" diye konuştu. Bakan Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da "Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi. Bakan Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını ifade etti.