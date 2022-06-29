İzmir’de suya zam yüzde 165’i geçti

İzmir'de geçtiğimiz sene Temmuz ayından bu yana suya yapılan zam oranı yüzde 165'i geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylık sürecinde İzmirlilerin rahat etmesi için suya indirim yapılacağını söylemiş, 1 Temmuz 2019 tarihinde ise su fiyatlarına yüzde 10'a yakın indirim yapılmıştı. Bu tarihten sonra İzmir'de suya gelen zamların ardı arkası kesilmedi.

Ocak 2020'de yüzde 15, Eylül 2020'de yüzde 11.7, Ocak 2021'de ise yüzde 15'lik bir zam daha yapıldı. 2022'nin ilk iki ayında ise, su ücreti yüzde 50 civarında zamlandı. Son olarak, Temmuz ayında yüzde 15 zam yapılması kararı alındı. Ayrıca Şubat ayında gerçekleştirilen İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda su fiyatlarında her ay ÜFE'ye göre zam yapılma kararı çıktı ve bu karara göre her ay suya ÜFE zammı uygulandı. Temmuz ayından itibaren bir önceki aya göre su tarifelerine gelen 23,76'lık zam ile birlikte İzmirli, 2021 yılının Temmuz ayına göre suyu yüzde 165'in üstünde zamlı kullanacak. ■ MERT ALPDÜNDAR