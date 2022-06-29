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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 temmuz 2022

29.06.2022, 10:07

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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