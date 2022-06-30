Asgari ücrete zam beklentisi yüzde 40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yılın ikinci yarısında yapılacak ara artışı belirlemek üzere dün toplandı. Komisyon, çalışmalarını bugün tamamlayacak. Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirterek, "Asgari ücret dışındaki ücretler de artmalı" dedi. 4253 lira olan asgari ücretin yüzde 40'lık bir zamla 6 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

ENFLASYONA KARŞI KORUMA

Bilgin başkanlığındaki toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bilgin, "Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız" dedi.

Türkiye'nin geçen Aralık sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza attığını anımsatan Bilgin, "Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın hatta sadece çalışan değil, orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret, sadece asgari ücretlilere sınırlı etkileri olmayan, toplumsal etkileri olan bir ücret birimdir. Asgari ücret sadece 6.5 milyona yakın bir kesimle sınırlı değildir, onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay, "Sabit gelirli, asgari ücretli, emekli, çalışanlar en büyük sıkıntıyı çekiyor. Savaş oldu, Kovid oldu, ama insanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler, bu yüzden bu toplantı oluyor" açıklamasını yaptı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. İşverenlerimiz mutabakatıyla ara bir zamma ihtiyaç olduğunu düşündük, mutabık kaldık. Ocak ayında enflasyon üzerinde zam yapıldı, uzun yıllardır konuşulan asgari ücretten vergi alınmaması konusunu bu Komisyon hayata geçirdi" dedi.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali var. Kararın çıkmasının ardından Temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor. ■ HAZAL ATEŞ