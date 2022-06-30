Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli avukat istihdam edecek!

DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli avukat istihdam edecek. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 26 tam zamanlı sözleşmeli avukat pozisyona yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak yerleştirme yapılacak.



Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar, Aydın (1), Artvin (3), Erzurum (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kars (3), Mardin/Dargeçit (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Trabzon (1), Van (4) olarak belirlendi. 18 Temmuz saat 09.30'da başlayıp, 28 Temmuz saat 23.59'da sona erecek başvurular elektronik ortamda "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.



Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Tercihte sınırlama olmayacak, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.

Süresi içinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS-P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. Belirlenen asil ve yedek aday listesi 3 Ağustos'ta kurumun resmi internet sitesinde "www.dsi.gov.tr/duyurular" ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.