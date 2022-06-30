e-ticaret yasası ile sektöre denge gelecek

Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifiyle ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Sektördeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, sektörün sağlıklı ve dengeli büyümesi ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar arasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor" dedi. Dağ, 2021'de yüzde 70 büyüyen e-ticaret pazar yeri satışlarının, 2022'de ilk 5 ayda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini de etkileyerek pazaryerlerinde yoğun faaliyet göstermelerine yol açtığını ifade etti.

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