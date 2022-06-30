  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi e-ticaret yasası ile sektöre denge gelecek

e-ticaret yasası ile sektöre denge gelecek

30.6.2022

e-ticaret yasası ile sektöre denge gelecek
Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifiyle ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Sektördeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, sektörün sağlıklı ve dengeli büyümesi ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar arasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor" dedi. Dağ, 2021'de yüzde 70 büyüyen e-ticaret pazar yeri satışlarının, 2022'de ilk 5 ayda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini de etkileyerek pazaryerlerinde yoğun faaliyet göstermelerine yol açtığını ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA