En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dar gelirli vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi talimatıyla hazırlanan ve 85 milyonu ilgilendiren önemli düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilirken, sunulan önergeyle en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liraya yükseltildi. Bir hafta içinde Meclis'te yasalaştırılması beklenen 57 maddelik teklifte öne çıkanlar şöyle:

■ EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 500:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanun teklifinde AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye çıkarıldı.



ÖĞRENCİYE AF MÜJDESİ

■ ÖĞRENCİ AFFI: Çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler için geriye dönük süre sınırı olmadan af getiriliyor. Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

■ KAÇAK GEÇİŞLERE ÖDEME KOLAYLIĞI: Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yaparsa ceza almayacak. Ödeme 45 gün içinde yapılırsa bir katı tutarında ceza uygulanacak.

■ RUHSATSIZ YAPILARA ELEKTRİK VE SU: 1 Temmuz 2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı almış, ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilecek. 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılan binalarda ise ruhsat koşulu da aranmadan elektrik ve su abonelikleri yapılabilecek.

FİŞ VERMEYENE BİN TL

■ BANKALARA YÜZDE 25 VERGİ KALICI HALE GELİYOR: Bankalara uygulanan yüzde 25'lik Kurumlar Vergisi kalıcı hale getiriliyor.

■ FİŞ VERMEYENE BİN LİRA: Vergi kaçakçılığının önlenmesi için bazı cezalar artırılıyor. Fiş, fatura vermeme cezası 240 liradan bin liraya çıkartılıyor.



■ KEFALET SENETLERİ: Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanmasında teminat olarak kabul edilebilecek.

■ ÖZEL YETKİ: OECD'nin vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerçek faydalanıcılarla ilgili bilgi temin edilmesine yönelik özel bir yetki getiriliyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ UZADI

■ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ: Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı sınavları şartı, 31 Mart 2024'ten önce mezun olanlar için aranmayacak.

■ KİRA SÜRESİNE UZATMA: Orman Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kira sözleşmelerine dava açılmamış olma koşulu ile süre uzatımı getiriliyor.

■ VERGİ İNDİRİMİ SINIRMASI: Nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl sınırı olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı kaldırılıp 4 yılla sınırlandırılıyor.

■ GÖREVDEN ALINAN BÜROKRAT: Görevden alındıktan sonra 2 yıl süreyle önceki görevine ait ödemeleri alabilecek kamu görevlilerin kapsamı genişletilecek.

3600 GÖSTERGE NE ZAMAN YANSIYACAK

TEKLİFE göre öğretmen, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polis, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olacak. Bunların dışındaki memura 600 ek gösterge verilecek. Genel müdür yardımcılarının 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4 bin 200'e çıkacak. Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren emekli aylıklarına yansıtılacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA