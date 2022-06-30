En fazla emeklinin yaşadığı 3. şehir İzmir

TÜRKİYE Emekliler Derneği, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı. Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor. Emeklilerin yüzde 19'unun yaşadığı İstanbul, 2.6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller oldu.

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