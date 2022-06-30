Feyhan Yaşar’a Meşe Tacı Nişanı

Lüksemburg Ankara Büyükelçisi Angele Da Cruz ve Lüksemburg İzmir ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar'ın ev sahipliğinde Lüksemburg Milli Günü vesilesiyle Çeşme Altın Yunus'ta verilen davete İzmir konsolosları, İzmir protokolü ve İzmir iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Cruz konuşmasında; "Meşe Tacı Nişanı, Lüksemburg vatandaşlarının üstün sivil ve askeri hizmetlerini ödüllendirmekte, özel durumlarda bu nişan yabancı uyruklulara da verilmektedir. Feyhan Yaşar da Ekim 2013'te Fahri Konsolos olarak atanmasından bu yana Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı Lüksemburg Büyük Dükalığı Meşe Tacı Nişanı Şövalyesi unvanıyla ödüllendirilmiştir" dedi. Lüksemburg Büyükelçisi, İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar'a Lüksemburg Büyük Dükalığı tarafından verilen "Order of the Oak Crown- Meşe Tacı Nişanı"nı takdim etti.

'BÜYÜK ONUR DUYDUM'

Lüksemburg Büyük Dükalığı'nca layık görülen nişanı almaktan gurur duyduğunu belirten Feyhan Yaşar, "Her alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmalara devam etmekten mutluluk duyuyorum. Lüksemburg Büyükelçisi Ekselansları'na, bu nişan için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.