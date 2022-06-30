“GES’te 6.6 milyarlık ihraç tutarına ulaştık”

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, "Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Yüzde 40 oranında ücretlerde bir artışı öngörmekteyiz" dedi. Gelire endeksli senetlere önemli seviyede ilgi gösterildiğini belirten Nebati, "Vatandaşımıza Türk lirası cinsi yeni bir tasarruf aracı olanağı sağlayan gelire endeksli senetlerle 6.6 milyar liralık ihraç tutarına ve 83 bin 816 bireysel yatırımcının yer aldığı geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştık" dedi.

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