Kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı. Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına; deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi.

Açıklamada, "Kurbanlık hayvan nakit alınabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli de alınabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel değil. Ama kredi kartı borcunu, tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Vadeli kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakının" denildi.